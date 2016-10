A via da stasera il Roadshow dell’Ente Nazionale per il Turismo di Cipro articolato in quattro appuntamenti - a Roma (26 ottobre), Firenze (27 ottobre), Milano (9 novembre), Genova (10 novembre) con l ’organizzazione di T&A Advtraining - dal titolo “Cipro per veri intenditori”, tutto un programma che invita alla scoperta di aspetti noti e meno noti della bella isola nel cuore del Mediterraneo. Notizie, informazioni ed emozioni che gli agenti di viaggi potranno trasmettere alla propria clientela desiderosa di bello, di nuove esperienze e autenticità. La formazione, nelle sue varie soluzioni (roadshow, webinair, e-learning) rappresenta un impegno importante per l’Ente del Turismo per far conoscere alle agenzie di viaggio l’essenza della destinazione. Una meta in grado di offrire risposte a varie nicchie e segmenti turistici, a cominciare dal turismo culturale / archeologico, turismo religioso, wellness e sportivo, enogastronomico , naturalistico, eventi, mice, golf, corsi di lingua inglese e naturalmente il balneare con una lunga stagionalitàe una balneazione possibile fino a novembre. Obiettivo prioritario dell’Ente la destagionalizzazione perché Cipro è attraente anche nelle medie e basse stagioni proprio in nome della sua variegata offerta.