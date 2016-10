La primavera estate di MSC Crociere sul Mediterraneo si tinge una novità interessante: sarà la prima compagnia di crociera a offrire, infatti, da aprile 2017 scali settimanali in Albania, a Saranda. Lo farà con MSC Poesia con un affascinante itinerario che partirà da Venezia e toccherà 7 destinazioni in 7 giorni, con tappe a Bari, Katakolon, Grecia, alle porte della mitica Olimpia, Atene, Cicladi a Mykonos e Dubrovnik in Croazia. Ancora poco conosciuta dal turimo di massa, Saranda si presenta “ come un libro di storia aperto al pubblico”. Fondata nel V secolo AC, dà la possibilità di visitare il sito archeologico di Butrinto, Patrimonio Unesco, che custodisce un patrimonio millenario. Saranda, posta sulla riviera albanese, è una città cosmopolita e vivace, con bar, ristoranti e una ottima gastronomia con prodotti genuini locali, pesce in primis. Altro luogo da visitare Blue Eye, lago all’interno di un parco naturale.